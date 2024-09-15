Системы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над Россией

Системы противовоздушной обороны России ночью отразили атаку 29 украинских дронов над территориями семи регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Брянской области дежурные системы ПВО сбили 15 воздушных объектов, в Курской области — пять, в Смоленской области — четыре, в Орловской области — два, а в Белгородской, Калужской и Ростовской областях — по одному дрону.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.

В Смоленской области после падения на на землю обломков беспилотников тоже обошлось без пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — напомнил он.

Ранее украинский беспилотник сбили над акваторией Черного моря. До этого военные уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 53 дрона ВСУ в зоне спецоперации.