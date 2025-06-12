Системы ПВО за ночь сбили в регионах 52 дрона

Средства противовоздушной обороны с вечера 11 июня нейтрализовали в регионах более 50 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники самолетного типа сбили в период с 21:00 11 июня по 4:10 12 июня. Всего военные перехватили 52 аппарата.

Самую масштабную атаку отразили в Белгородской области — там ликвидировали 41 дрон. Под Брянском системы ПВО уничтожили шесть беспилотников, над Московским регионом — три, и в Крыму — два.

Украинские боевики выпустили дроны на территорию России и в ночь на 11 июня. Военные нейтрализовали 32 БПЛА. Их перехватили и уничтожили в Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областях, а также над Черным морем у побережья Крыма.

Очевидцы рассказали, что слышали в Котовске минимум 10 взрывов. Громкие звуки раздавались в течение 15 минут.