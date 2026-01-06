Силы ПВО уничтожили 129 дронов ВСУ над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 129 украинских БПЛА над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 29 аппаратов, 15 — в Белгородской области, 13 — в Ярославской, 10 — в Новгородской, девять — в Смоленской, по семь в Курской и Пензенской областях, по шесть — под Тверью и Башкортостаном.

Еще по пять БПЛА сбили в Астраханской области, четыре — в Калужской.

«Два БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Ленинградской области», — уточнили в Минобороны.

По одному беспилотнику уничтожили в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанских областей, в Татарстане и Крыму.

Из-за ударов БПЛА по Брянской области двое мирных жителей Севского района получили ранения.