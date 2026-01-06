Беспилотник рухнул на территории компрессорной станции в Ленобласти

Системы РЭБ подавили украинский беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Обломки дрона упали около деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

«Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается», — уточнил губернатор.

Он добавил, что полиция оцепила место падения фрагментов БПЛА, проводится проверка.

Ранее беспилотник атаковал жилой дом в Твери. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что обломок дрона попал в окна одной из квартир девятого этажа. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Очевидец в беседе с 360.ru объяснил, что погибший пытался самостоятельно потушить пожар и не стал эвакуироваться.