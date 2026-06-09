Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до двух

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

До этого, в 05:56, градоначальник сообщил о другом беспилотнике. Всего утром в Московском регионе ликвидировали два дрона.

Накануне ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Скадовске, в результате ЧП погиб мужчина. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские боевики сознательно атакуют гражданские объекты и мирных жителей.

До этого более 10 дронов атаковали многоэтажку в тыловой части Херсонской области. ВСУ нанесли 12-13 ударов БПЛА самолетного типа. В результате случившегося здание полностью сгорело.