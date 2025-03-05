Системы ПВО за ночь сбили 8 украинских дронов над 4 регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали над четырьмя российскими регионами восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над территорией Белгородской области и Республики Крым— там сбили по три БПЛА. По одному аппарату также сбили над Курской и Брянской областями.
Накануне Минобороны сообщало о нейтрализации 18 украинских беспилотников. Над территорией Ростовской области военные перехватили десять БПЛА. Еще три дрона ликвидировали над Воронежем и два — под Самарой. Над Курской, Белгородской и Астраханской областями сбили по еще одному аппарату.
На прошлой неделе после массовой атаки украинских беспилотников загорелся нефтепровод в Чертковском районе Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, сотрудников успели эвакуировать и в результате пожара никто не пострадал.
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