Системы ПВО ночью уничтожили 18 дронов над регионами

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 10 БПЛА. Еще три беспилотника уничтожили под Воронежем, а под Самарой — два. По одному аппарату также сбили над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Вечером 3 марта из-за атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области загорелся нефтепровод. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил, что работников эвакуировали с объекта, на место пожара прибыли экстренные службы. Он рассказал, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Из-за упавших обломков беспилотников пожар также разгорелся на территории промышленного объекта в селе Сохрановка. Сотрудники предприятия эвакуировались, никто из них не пострадал.