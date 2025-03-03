Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод

В Ростовской области после массовой атаки украинских беспилотников загорелся нефтепровод в Чертковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным главы области, персонал эвакуировали, а на место возгорания выехали экстренные службы. Он также добавил, что, по предварительным сведениям, никто в результате пожара не пострадал.

Позднее врио губернатора сообщил, что падение обломков сбитых БПЛА также вызвало пожар на складе на территории промышленного объекта в селе Сохрановка.

Как и в случае с нефтепроводом, сотрудники эвакуировались в укрытие, никто из людей не пострадал.

Ранее в Уфе после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пожару присвоили повышенный ранг, однако угрозы для жителей ближайших районов нет.