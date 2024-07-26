Обломки сбитых БПЛА упали в ростовском селе Несветай
Голубев: в Ростовской области после ночной атаки дронами пострадали постройки
Ночью Ростовскую область атаковали беспилотники ВСУ. Обломки рухнули на хозяйственные постройки в Мясниковском районе и подожгли сухую траву, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Обломки БПЛА, по его словам, упали в селе Несветай. Голубев сообщил, что они спровоцировали незначительное возгорание.
«Получили повреждения строения на частных подворьях, также произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено», — сказал он.
Губернатор пообещал, что владельцам участков помогут в восстановлении. Ущерб оценят представители поселковой и районной администраций.
Российские силы ПВО обезвредили шесть беспилотников. Из них четыре уничтожили в Ростовской области, два — в Курской. Предыдущей ночью военные остановили 11 дронов и два безэкипажных катера. Их нацелили на Крым, Белгородскую и Курскую области.