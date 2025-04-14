Системы ПВО в Донбассе нейтрализовали более 300 дронов за неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю сбила 317 беспилотников ВСУ над Донецком, Макеевкой и Горловкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

По ее данным, военные нейтрализовали два дрона около жилых кварталов в Киевском районе Донецка. Также более 112 БПЛА уничтожили в Горловке.

«В Горловке подавлены украинский ударный беспилотник Darts, нацеленный на жилые кварталы, и FPV-дрон с самодельным взрывным устройством на борту, который должен был атаковать молокозавод», — отметили в пресс-службе.

Специалисты УФСБ также засекли и обезвредили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на территории Торезского ремонтно-механического завода.

Ранее украинский беспилотник нейтрализовали в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал.