Четыре человека получили ранения в Брянске после атаки ВСУ

Украинские войска запустили по Брянску несколько ударных беспилотников. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.

Удар ВСУ чиновник охарактеризовал как «варварский». При взрыве беспилотников ранения получили четыре человека, все они — мирные жители.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Взрыв беспилотников повредил более десяти домов. Богомаз не уточнял, идет ли речь о частных домовладениях.

Осколками также посекло легковой автомобиль. Глава региона пообещал, что власти окажут пострадавшим материальную помощь.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства атаки.

В ночь на 27 июня над Брянской областью ПВО России уничтожили шесть беспилотников Украины.

За день до этого Богомаз утверждал, что все летящие на подведомственный ему регион БПЛА не достигают цели — их вовремя сбивают средства противовоздушной обороны.

Ранее в пятницу, 27 июня, украинский беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС.