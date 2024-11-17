Системы ПВО уничтожили два дрона над Белгородской областью и четыре катера в Черном море

МО: в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью и уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — отметили в оборонном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

«На подлете к области сбиты несколько воздушных целей», — уточнил он.

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала. Накануне украинские БПЛА более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область.

Ранее стало известно, что утром 17 ноября украинский дрон атаковал заводской цех в Удмуртии. В результате получил ранения один человек.