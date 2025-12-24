Системы ПВО сбили в еще два летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника ВСУ в Московском регионе. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Всего с 15:40 военные нейтрализовали в регионе пять дронов. Собянин уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

В ночь на 24 декабря системы ПВО поразили 172 украинских беспилотника. Налеты отразили в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Курской, Смоленской областях и в Московском регионе.

Еще одну атаку дронов зарегистрировали утром. Военные сбили в период с 07:00 до 10:00 23 аппарата над Крымом, Московским регионом, Башкирией, Белгородской, Оренбургской и Брянской областями.