Более 20 дронов сбили над Россией за три часа рано утром 24 декабря

Рано утром 24 декабря силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

С 07.00 до 10.00 военные сбили девять дронов над Крымом, шесть — над Оренбургской область, три — над Калужской областью, два — над Брянской и по одному беспилотнику над Московским регионом, Башкирией и территорией Белгородской области.

В течение ночи силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 172 беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА (110) уничтожили над Брянщиной, четыре над Московским регионом, в том числе два дрона, летевших на столицу.

Утром из соображений безопасности свою работу временно ограничивали несколько аэропортов.