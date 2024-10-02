Украинский дрон подорвал водителя грузовика в Белгородской области

Два FPV-дрона ударили по двум грузовым автомобилям на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Жертвой атаки стал водитель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе», — написал он.

Водитель второго грузовика получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы. Его доставили в больницу города Шебекина. После оказания помощи пострадавшему разрешили проходить лечение амбулаторно.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотниками пять сел в Белгородской области: Новую Таволжанку, Белянку, Муром, Козинку и Прилесье. Никто из местных жителей не пострадал.