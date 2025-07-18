Системы ПВО сбили над Россией 14 беспилотников за два часа

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 14 запущенных с территории Украины беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что это данные на период с 12:05 до 13:55 пятницы, 18 июля.

Основной воздушный удар приняла на себя Калужская область, где уничтожили девять беспилотников.

В воздушное пространство Московской области проникли три летательных аппарата — с ними ПВО тоже успешно справилась. По одному беспилотнику сбили над территориями Брянской и Орловской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июля, отчитался о трех сбитых беспилотниках на подлете к городу. Он подчеркнул, что первый летательный аппарат уничтожили в небе в 13:21, еще два — через 38 минут. На место падения обломков выехали сотрудники экстренных служб.

Минувшей ночью над территорией Московской области дежурные системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над пятью городскими округами. В результате падения обломков летательных аппаратов никто не пострадал, но несколько частных домов получили повреждения