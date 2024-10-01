Системы ПВО сбили над Белгородской область восемь БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 1 октября уничтожили над территорией Белгородской области восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, украинские боевики с помощью БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что военнослужащие сбили ночью над областью несколько воздушных целей. На место ЧП прибыли экстренные службы. Глава области добавил, что утром проведут подомовой обход.

В ночь на 29 сентября над российскими регионами нейтрализовали 125 украинских дронов. В Белгородской области системы ПВО ликвидировали 17 украинских БПЛА. Над Волгоградской областью сбили 67 беспилотников, над Ростовской — 18, а над Воронежской — 17. Еще три беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря и по одному — над Курской и Брянской областями и Краснодарским краем.