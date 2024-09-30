Несколько воздушных целей сбили в Белгородской области

В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — заявил глава региона.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы уже работают. Подомовой обход проведут в светлое время суток.

До этого в Белгородской области российские зенитчики перехватили 17 украинских дронов. Всего в ночь на 29 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 125 вражеских беспилотников.

Ранее военные следователи опубликовали видеозаписи с места прилета вражеского дрона по жилому дому в Курске. Здание получило серьезные повреждения. Представители СК направят фрагменты сбитого БПЛА на экспертизу, чтобы выяснить его тип и модель.