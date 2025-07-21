Системы ПВО сбили летевший на Москву дрон

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на место ЧП прибыли специалисты экстренных служб.

За ночь военные нейтрализовали над Московским регионом 23 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 15 из них летели на столицу. Всего над Россией ликвидировали 74 аппарата. БПЛА поразили в Курской, Ростовской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Атаки ВСУ на город продолжились и днем. Собянин днем 21 июля рассказал, что системы ПВО перехватили один БПЛА, пытавшийся ударить по Москве. На место падения обломков отправили специальные службы, информация о пострадавших не поступала.