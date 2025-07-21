Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Российские военные сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.

По информации, которую приводит мэр, с начала суток это уже 14-й вражеский дрон, попытавшийся атаковать Москву, однако все их удалось сбить.

Параллельно аэропорт Шереметьево ввел план «ковер» из-за воздушной угрозы. Он продолжает принимать и выпускать рейсы, но предупредил, что время обслуживания пассажиров может увеличиться, а в расписании возможны изменения.