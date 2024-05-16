Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ над Белгородской областью | 360°

16 мая 2024, 15:05
Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ над Белгородской областью
МО: военные ликвидировали два снаряда из РСЗО «Ольха» под Белгородом
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два снаряда, которые украинские войска выпустили из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По информации ведомства, украинские боевики попытались атаковать ракетами объекты на территории России. Военные сбили снаряды примерно в 14:00 по московскому времени.
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В ночь на 16 мая системы ПВО ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над различными регионами страны. Попытки атак зафиксировали в Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областях, а также в Крыму.
По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские территории с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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