Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ над Белгородской областью | 360°

Важное 16 мая 2024, 15:05 Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ над Белгородской областью МО: военные ликвидировали два снаряда из РСЗО «Ольха» под Белгородом РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два снаряда, которые украинские войска выпустили из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, украинские боевики попытались атаковать ракетами объекты на территории России. Военные сбили снаряды примерно в 14:00 по московскому времени.

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В ночь на 16 мая системы ПВО ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над различными регионами страны. Попытки атак зафиксировали в Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областях, а также в Крыму.

По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские территории с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».