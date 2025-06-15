Системы ПВО сбили дрон над Крымом

Системы противовоздушной обороны утром нейтрализовали украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон уничтожили примерно в 7:10 по московскому времени.

За ночь над российскими регионами сбили шесть БПЛА. Пять аппаратов ликвидировали в Белгородской области и один — над Орловской.

В ночь на 14 июня военные нейтрализовали более 60 дронов. Массированная атака БПЛА произошла под Воронежем — там сбили 30 беспилотников. В Белгородской области перехватили 10 БПЛА, в Самарской — один, в Ставропольском крае — восемь, в Крыму — один. Также 11 аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.