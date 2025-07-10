Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.

Прошлый налет вражеских дронов на московский регион произошел в ночь на 9 июля. За 15 минут сбили два беспилотника, направлявшиеся на столицу. В аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения.

Всего, по данным Министерства обороны, за ночь на среду в Подмосковье сбили четыре украинских дрона. Основной удар пришелся на Курскую, Брянскую и Тульскую области, а всего сбили 86 беспилотников.