Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.
Прошлый налет вражеских дронов на московский регион произошел в ночь на 9 июля. За 15 минут сбили два беспилотника, направлявшиеся на столицу. В аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения.
Всего, по данным Министерства обороны, за ночь на среду в Подмосковье сбили четыре украинских дрона. Основной удар пришелся на Курскую, Брянскую и Тульскую области, а всего сбили 86 беспилотников.
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