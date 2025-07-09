За ночь силы ПВО сбили почти 90 беспилотников над Россией

За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили почти 90 беспилотников Украины над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Курской области — 23. Также 16 беспилотников ликвидировали над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 над Белгородской и Орловской, четыре — над Московским регионом, два — над Смоленской областью, по одному над Воронежской и Рязанской.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал, что российские ракетчики уничтожили два украинских дрона, летевших в сторону столицы. По его словам, на место падения обломков беспилотников прибыли сотрудники оперативных служб.

Также в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера нужна была для обеспечения безопасности полетов.