Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Российские ракетчики сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в 02:50 в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил московский градоначальник.

Вместе с тем жители Зеленограда в местных чатах сообщили о звуках взрывов.

Спустя чуть менее 15 минут Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Беспилотники в ночь на 9 июля атаковали инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Из-за удара дронов 30-летняя женщина получила резаную рану груди и находится в состоянии средней степени тяжести, ее отправили в больницу в Курск.