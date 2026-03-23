Средства ПВО за четыре часа уничтожили 19 вражеских беспилотников

Средства ПВО с 09:00 до 13:00 уничтожили и перехватили 19 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов, а активнее всего — Курскую и Тульскую области.

Ранее в поселке Зубцово в Тверской области из-за падения осколков БПЛА загорелась квартира в жилом доме. Людей в этот момент в ней не было, поэтому никто не пострадал. Возгорание удалось оперативно потушить. Часть жильцов, которых эвакуировали из-за пожара, уже смогли вернуться домой.

За ночь средства ПВО сбили 249 украинских дронов над 13 российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.