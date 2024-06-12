Системы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ в Севастополе. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. <…> Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — написал глава региона.

Развожаев попросил сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Спасательная служба уведомила, что пострадавших и повреждений обломков нет. Севастопольцы сообщают об упавших осколках в разных районах города.

Губернатор отметил, что эксперты устанавливают тип сбитых ракет. Несдетонировавших суббоеприпасов, по предварительной информации, не обнаружили.

Спецслужбы эффективно раскрывают и нейтрализуют все случаи подготовки диверсий против российской армии на объектах в Севастополе, рассказал ранее Развожаев. В городе работает штаб.