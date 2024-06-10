Глава Севастополя заявил об успешном предотвращении диверсий в городе

Развожаев: спецслужбы предотвращают все случаи подготовки диверсий в Севастополе

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Спецслужбы эффективно раскрывают и нейтрализуют все случаи подготовки диверсий против ВС России и на объектах в Севастополе. Об этом РИА «Новости» заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил: федеральные СМИ пишут, что информация о ситуациях выдается «дозированно», уже после того, как силовики завершают необходимые мероприятия.

«Тем не менее она появляется — о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Все эти случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор Севастополя напомнил, что в городе открыли штаб для обсуждения мероприятий и принятия решений, касающихся безопасности людей и города. Работа штаба, основанного по указу президента Владимира Путина, связана со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.

Ранее Михаил Развожаев объяснил участившиеся атаки ВСУ на Севастополь. По его мнению, Украина хочет отчитаться перед западными кураторами на фоне бесконечных неудач своей армии на поле боя.

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