Системы ПВО ночью отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь

Силы Черноморского флота, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ночью отбили налет украинских БПЛА на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

Военные нейтрализовали 23 дрона ВСУ в районе Балаклавского МО и Северной стороны. Также они ликвидировали три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.

Развожаев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений в городе не зафиксировали.

Предыдущий массированный налет БПЛА на Севастополь произошел в ночь на 26 апреля. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Системы ПВО уничтожили 71 беспилотник ВСУ, из-за рухнувших дронов получил повреждения 51 дом.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал эту атаку одной из самых масштабных.

В ночь на 29 апреля над российскими регионами поразили почти 100 беспилотников. Аппараты сбили в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, а также в Крыму.