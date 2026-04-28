Мирошник назвал минувшую атаку БПЛА на Севастополь одной из самых массированных
На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из наиболее массированных атак со стороны вражеских дронов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
«На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА. На одной из улиц города из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина», — сказал он.
Также еще четверо местных жителей пострадали, в том числе пожилые женщина и мужчина. Атака нанесла серьезный урон гражданским объектам, не менее 50 домов получили повреждения.
Мирошник отметил, что Брянская область остается одним из российских регионов, который ВСУ обстреливают чаще всего. Каждый день в сторону области украинские боевики пускают от 100 до 150 беспилотников.
Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обломки сбитых БПЛА, атаковавших город, повредили стекла в четырех домах. За минувший вечер войска Украины трижды атаковали регион. Все налеты успешно отразили.