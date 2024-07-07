ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Запущенные с территории Украины два беспилотника сбили дежурные средства противовоздушной обороны над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты вошли в воздушное пространство российского региона в промежутке между 21:40 и 22:15. Целями запуска беспилотников в ведомстве назвали совершение террористических актов на территории России.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что с территории Украины прилетели беспилотники самолетного типа. Все летательные аппараты сбили дежурные системы противовоздушной обороны.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы проводят проверку на местах падения обломков», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что режим опасности атаки дронов в Воронежской области не вводили, исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины.

Более 80 жителей Подгоренского района Воронежской области эвакуировали после серии прогремевших взрывов. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что 20 человек отправили в санаторий, где открыли пункт временного размещения. Остальные уехали к родственникам. Причиной взрывов глава региона назвал обломки сбитого беспилотника. По его словам, пострадал один частный дом и две хозяйственные постройки.