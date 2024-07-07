Экипаж Су-30СМ уничтожил дрон ВСУ в зоне СВО

Экипаж истребителя Су-30СМ ВКС России во время боевого вылета уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск „Запад“», — говорится в сообщении.

Экипажи истребителей патрулировали в заданном районе, прикрывая действия самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации, а также вертолетов, наносящих авиаудары по военным объектам и технике ВСУ.

После обнаружения чужой воздушной цели они выполнили ее захват, выпустили управляемые ракеты и успешно уничтожили украинский дрон. Затем российские летчики совершили противоракетный маневр и вернулись на свой аэродром.

Ранее Fighterbomber опубликовал радиопереговоры отбившихся в воздухе от атаки ракеты американского ЗРК Patriot летчиков истребителей Су-34, которые смогли вернуться на аэродром базирования.