Системы ПВО нейтрализовали два дрона в Калужской области

Средства противовоздушной обороны сбили ночью под Калугой два украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что беспилотники перехватили на территориях Барятинского и Кировского районов. На место ЧП прибыли оперативные группы.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и без разрушений инфраструктуры.

По данным Минобороны, всего за ночь в регионах уничтожили 155 дронов. Украинские БПЛА нейтрализовали в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской областях, а также в Московском регионе.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об ударе ВСУ по Хлевенскому району. Беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие, из-за упавших обломков разгорелся пожар. В результате ЧП один работник погиб на месте, другой получил серьезные травмы.