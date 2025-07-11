Один человек погиб при падении беспилотника на предприятие в Липецкой области

Беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие в Хлевенском районе Липецкой области, вызвав масштабный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Возгорание удалось быстро локализовать благодаря оперативным действиям пожарных расчетов. Однако падение летательного аппарата привело к трагическим последствиям — один работник предприятия погиб на месте, другой получил серьезные травмы.

«Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор.

В настоящее время состояние раненого оценивается как стабильное.

На месте происшествия работает глава Хлевенского района вместе с оперативными службами. Специалисты обследуют территорию, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Артамонов.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники попытались атаковать Курскую область, в разных районах региона сбили уже около 10 БПЛА.