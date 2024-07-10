Систему дистанционного разминирования для зоны СВО разработают в Марий Эл
В Марий Эл разработают систему дистанционного разминирования для зоны СВО. Она позволит точно и безопасно исследовать большие территории на наличие мин, сообщил главный конструктор, генеральный директор компании «Экспломет» Алексей Фоминых «Донецкому агентству новостей».
«У нас есть беспилотник, который носит как раз вот этот миноискатель на себе, над грунтом, и строит карту минного поля», — рассказал он.
Миноискатель позволит найти даже пластиковые боеприпасы. Устройство является единственным в мире, способным на это.
С начала СВО по заказу Минобороны компания произвела и передала в Новороссию более шести тысяч детекторов. По словам Фоминых, задачи приходят постоянно.
Помощь Донбассу также оказывают власти Бурятии. Специалисты из этого региона восстановили в ДНР 110 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.