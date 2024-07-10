Систему дистанционного разминирования для зоны СВО разработают в Марий Эл

В Марий Эл разработают систему дистанционного разминирования для зоны СВО. Она позволит точно и безопасно исследовать большие территории на наличие мин, сообщил главный конструктор, генеральный директор компании «Экспломет» Алексей Фоминых «Донецкому агентству новостей» .

«У нас есть беспилотник, который носит как раз вот этот миноискатель на себе, над грунтом, и строит карту минного поля», — рассказал он.

Миноискатель позволит найти даже пластиковые боеприпасы. Устройство является единственным в мире, способным на это.

С начала СВО по заказу Минобороны компания произвела и передала в Новороссию более шести тысяч детекторов. По словам Фоминых, задачи приходят постоянно.

Помощь Донбассу также оказывают власти Бурятии. Специалисты из этого региона восстановили в ДНР 110 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.