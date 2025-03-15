Система ПВО сработала в Киевской области

В Киевской области сработала система ПВО из-за замеченных в небе беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

«В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. ПВО работают по целям», — сообщили власти.

Администрация призвала оставаться в укрытиях по отмены воздушной тревоги. Жителям запретили снимать работу военных и выкладывать видео в интернет.

В ночь на 15 марта взрывы прогремели также в Одесской и Сумской областях. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об атаке беспилотников. В Одессе и Черноморске возникли проблемы со светом.

Ранее в России запретили самостоятельно сбивать дроны подручными средствами. Спасатели МЧС рекомендовали не подходить к обломкам БПЛА, не использовать рядом смартфоны, устройства с GPS и радиоаппаратуру, не выкладывать последствия прилета в интернет.