Россиянам запретили самостоятельно сбивать дроны

Россиянам запретили сбивать подручными средствами беспилотники, а также подходить к упавшим дронам и трогать их. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации МЧС России.

В ведомстве предупредили, что вблизи беспилотника нельзя использовать мобильный телефон, радиоаппаратуру или устройства с GPS. При падении дрона от него нужно отойти на расстояние 100 метров и спрятаться за дерево или здание.

Кроме того, нужно предупредить находящихся рядом людей, а потом сообщить о произошедшем по телефону 112.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру», — подчеркнули в ведомстве.

Россиян также предупредили, что эти материалы нельзя публиковать в соцсетях.

Ранее в Подмосковье военный пенсионер сбил украинский дрон из ружья. По словам мужчины, раздался сильный взрыв, поэтому неизвестно, какие могли быть последствия, если бы беспилотник долетел до города и столкнулся с застройкой.