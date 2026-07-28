Система ПВО сбила 12 БПЛА на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила 12 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО в течение 12 часов перехватили и уничтожили 182 БПЛА ВСУ над 11 регионами страны. Кроме того, российские военные часть воздушных целей перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что боевики ВСУ атакуют мирных жителей и гражданские объекты из-за серьезных поражений, которые украинская армия несет на фронте. Армия России при этом наносит удары исключительно по военным целям на Украине.