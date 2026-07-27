Картаполов: ВСУ бьют по гражданским объектам из-за неудач на фронте

Украинские боевики сконцентрировали удары по гражданским объектам и мирным жителям из-за серьезных поражений на фронте, где российские войска продвигаются по всем направлениям. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов

Он пояснил, что киевский режим оказался в безвыходном положении и теперь отыгрывается на мирных людях.

«Киеву ничего не остается, кроме как наносить удары по гражданской инфраструктуре, потому что он терпит поражение на фронте», — заявил Картаполов.

Депутат подчеркнул, что российские бойцы наносят удары исключительно по военным целям и промышленным объектам ОПК, обеспечивающим украинских боевиков.

«В этом кардинальное отличие нашего подхода от их подхода», — сказал Картаполов.

Минобороны 27 июля сообщило, что в зону поражения ночного удара по порту Николаева попали два судна, доставившие военные грузы украинским боевикам. Оба сухогруза поразили российские беспилотники.