ПВО перехватила 182 беспилотника над регионами России и акваториями двух морей

Минобороны: за день над регионами и морями РФ уничтожили 182 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 182 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные расчеты ПВО отражали атаку в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили в небе над 11 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Ярославскую области, Московский регион, Крым и Удмуртию.

Часть воздушных целей российские военные перехватили над Черным и Азовским морями.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в результате атаки беспилотников на жилой дом в Керчи пострадали 10 человек. Троих из них, включая ребенка, госпитализировали.