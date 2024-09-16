«Купол Донбасса» за неделю сорвал 127 атак БПЛА

УФСБ по ДНР: «Купол Донбасса» не допустил за неделю 127 атак дронов ВСУ

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» над Донецком и Макеевкой за неделю сорвала 127 террористических атак беспилотников ВСУ. Об этом 360.ru заявила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Оксана Семесенко.

Системы РЭБ подавили в Куйбышевском районе два разведывательных БПЛА около промышленных объектов, а в Кировском районе Донецка военные пресекли попытку ВСУ атаковать детский сад. По словам Семесенко, военнослужащие перехватили FPV-дрон со взрывчаткой.

Взрывотехники изучили аппарат и нашли в нем устройство «неизвлекаемости», которое могло инициировать взрыв при попытке обезвреживания. Они нейтрализовали дроны и уничтожили взрывоопасные предметы.

«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников», — отметила представитель УФСБ России.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Желанное Первое в Марьинском районе ДНР. Группировка войск «Южная» также ликвидировала 715 боевиков ВСУ, пять артиллерийских орудий, четыре полевых склада боеприпасов и пять машин.