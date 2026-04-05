Система «Купол Донбасса» за неделю сбила 240 украинских беспилотников

Система противодействия беспилотникам «Купол Донбасса» за неделю пресекла 240 атак с использованием БПЛА. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Большую часть дронов уничтожили над Донецком и Макеевкой — 195 аппаратов, еще 45 ликвидировали над Горловкой.

В ведомстве отметили, что противник продолжает применять тактику комбинированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. В частности, в Ленинском районе Донецка перехватили ударный беспилотник Hornet с осколочно-фугасной боевой частью.

В Волновахском округе пресекли попытку атаки на распределительную электроподстанцию, а в районе Мариуполя нейтрализовали дрон самолетного типа. В Горловке беспилотники пытались нанести удары по железнодорожному узлу и трансформаторным подстанциям.

Все перехваченные аппараты обезвредили взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры.

Мэр Донецке Алексей Кулемзин вчера сообщил, что пять мирных жителей пострадали при обстреле.