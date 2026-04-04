В ДНР число мирных жителей, пострадавших при обстреле, увеличилось до пяти

В Донецке увеличилось до пяти число мирных жителей, пострадавших при обстреле. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале .

По уточненным данным, в Буденновском районе при атаке беспилотника ранения получили пять человек — женщины 1939, 1957, 1958 и 1970 годов рождения, а также мужчина 1964 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Ударом также повредило теплотрассу.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о пяти пострадавших, отметив, что они получают квалифицированную помощь. Кроме того, зафиксировали повреждения остекления четырех многоквартирных домов.

Ранее Кулемзин сообщил о трех раненых, а также о повреждении окон и балконов в жилых домах и здании детского учреждения.