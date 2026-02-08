Система «Купол Донбасса» предотвратила 205 атак беспилотников ВСУ за неделю

За прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 205 попыток атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Военнослужащие уничтожили 174 дрона над Донецком и Макеевкой и 31 — над Горловкой. ВСУ продолжали целенаправленно бить по объектам энергетики. Так, украинские силы попытались атаковать Старобешевскую ТЭС, однако система перехватила беспилотник самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью.

В Ясиноватском районе бойцы сбили два дрона «Баба-яга», которые использовали как носители для доставки ударных БПЛА к трассе Донецк—Горловка. В районе Мариуполя подавили ударный FP-2, а в Амвросиевском районе перехватили FP-1 рядом с распределительной подстанцией. В Горловке удалось остановить атаку группы FPV-дронов.

После перехвата специалисты обезвредили боевые заряды без последствий для гражданской инфраструктуры.

Ранее, 11 января, УФСБ по ДНР сообщало, что за неделю «Купол Донбасса» предотвратил 252 атаки дронов.