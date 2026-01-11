«Купол Донбасса» за неделю предотвратил в ДНР 252 атаки беспилотников ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю предотвратила 252 атаки беспилотников, направленные на территорию ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой нейтрализовали 213 беспилотников, еще 39 — в районе Горловки. В сообщении отмечается, что противник продолжает попытки наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры республики.

В Куйбышевском районе Донецка, рядом с распределительной электростанцией, средства РЭБ перехватили два ударных дрона FP-1, оснащенных осколочно-фугасными боеприпасами. Аналогичные беспилотники подавили в Горняцком районе Макеевки вблизи трансформаторной подстанции. Кроме того, у энергоузла в Харцызске был обнаружили и уничтожили дрон самолетного типа с зарядом, снабженным дополнительными поражающими элементами.

В УФСБ подчеркнули, что после подавления беспилотников взрывотехники обезвредили их боевые части, уничтожив заряды без ущерба для гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Ранее система РЭБ «Купол Донбасса» за минувшую неделю сорвала 229 атак беспилотников.