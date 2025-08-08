За ночь силы ПВО сбили 30 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 0:20 до 05:40 по московскому времени 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Девять дронов уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть — над Саратовской, пять — над Брянской, по одному над Белгородской и Волгоградской областями.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В результате происшествия загорелась цистерна с бензином, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, никто не пострадал.