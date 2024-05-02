Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде | 360°

02 мая 2024, 20:16
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе гудит сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая», — напомнил глава области.
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Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Утром в четверг российские системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов ВСУ над территорией России, пять из них над Брянской областью.
ВСУ
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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