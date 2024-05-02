Военные уничтожили дрон ВСУ под Белгородом | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 11:53 Военные уничтожили дрон ВСУ под Белгородом Минобороны: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон сбили около 10:30 по московскому времени. В пресс-службе добавили, что украинские боевики пытались с помощью БПЛА атаковать объекты на территории России, но военные пресекли их действия.

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За ночь российские дежурные средства ПВО уничтожили 12 дронов. Большую часть из них сбили над Брянской областью — там военные перехватили пять БПЛА. Над Краснодарским краем ликвидировали три беспилотника, а над Ростовской областью — два. Также по одному аппарату сбили над Курской и Белгородской областями.

Утром 2 мая в Белгороде объявили режим опасности БПЛА, сообщил RT. Мэрия города предупредила жителей города о том, что нужно сохранять бдительность. Режим опасности также вводили вечером 1 мая. Власти отменили опасность БПЛА только на следующий день, примерно в 05:25 утра.