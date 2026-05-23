Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Старобельске

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к пострадавшим при атаке ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. В своем канале на платформе «Макс» она предложила помощь людям.

«Старобельск, обращаюсь к вам. Если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем», — написала она.

Симоньян опубликовала аудиосообщение. В нем прозвучали слова, что нуждающимся в помощи «мы обязательно поможем с Тиграшей» (Тигран Кеосаян, покойный муж журналистки).

Украинские боевики атаковали колледж в Старобельске тремя волнами беспилотников, причем били в одно и то же место. Заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха сообщил, что врачи борются за жизнь 18-летнего парня, который находится в критическом состоянии. Юноше грозит ампутация руки.