Часть иностранных журналистов не поехала в Старобельск, потому что не захотела видеть последствия действий ВСУ. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила ИС «Вести» .

По словам Симоньян, от поездки отказались журналисты Би-би-си и CNN. Некоторые представители арабских СМИ тоже предпочли воздержаться от визита на место трагедии.

«Потому что зачем в это вмешиваться — наша хата с краю, я ничего не знаю. Люди предпочитают не знать», — отметила она.

Симоньян подчеркнула, что в Китае материалы из Старобельска вызвали большой интерес и набрали сотни миллионов просмотров.

Украинские беспилотники ударили по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В зданиях находились 86 учащихся. В результате погиб 21 студент, более 60 человек получили ранения. В воскресенье на место прибыли порядка 50 иностранных журналистов.